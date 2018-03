In dieser Pariser Wohnung hat die 85-jährige Mireille Knoll gelebt. Hier wurde die Holocaust-Überlebende in der vergangenen Woche aufgefunden, getötet mit zahlreichen Messerstichen, ihr Appartment wurde anschließend angezündet. Zwei Männer wurden inzwischen festgenommen. Einer juristischen Quelle zufolge werden sie verdächtigt, ihr Opfer wegen dessen jüdischen Glaubens angegriffen zu haben. Sie wurden zunächst von der Polizei befragt. Bei einem der Verdächtigen soll es sich nach Angaben von Knolls Sohn um einen langjährigen Nachbarn handeln. Der Vorsitzende des Rats jüdischer Einrichtungen in Frankreich, Francis Kalifat, tat sein Entsetzen kund und forderte deutliche Signale seitens des Staates. O-Ton: "Kurzfristig ist es wichtig, die jüdische Gemeinde zu beruhigen und ihr zu zeigen, dass sich die Behörden der Gefahr bewusst sind, der die französischen Juden heute ausgesetzt sind. Und es geht um starke Maßnahmen, also auch um Strafen gegenüber denjenigen, die selbst kleinere antisemitische Taten begehen. Diese Sanktionen müssen massiv genug sein, um abschreckend zu wirken." Der französische Außenminister Jean-Yves le Drian äußerte sich bei einem Besuch in Jerusalem bestürzt über das Verbrechen und forderte dessen Aufklärung. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron meldete sich ebenfalls zu Wort und versicherte, gegen jeglichen Antisemitismus in seinem Land vorzugehen, in dem die größte jüdische Gemeinde Europas zu Hause ist.