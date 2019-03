In Venezuelas Hauptstadt Caracas demonstrierten am Samstag Anhänger der Opposition gegen die Regierung von Präsident Nicolas Maduro. Zahlreiche Einsatzkräfte waren auf der geplanten Route der Demonstration vor Ort. Es kam zu Rangeleien. Auch die sozialistische Regierungspartei von Nicolas Maduro hatte am Samstag zu Demonstrationen aufgerufen. In der Darstellung des Präsidenten müsse sich das Land gegen das imperialistische Streben der USA wehren. Die Gegner Maduros und der selbst ernannte Interimspräsident und Oppositionsführer Juan Guaido hingegen fordern Neuwahlen und werfen der Regierung Korruption und Misswirtschaft vor. Am Donnerstag erlebte das Land zudem eines der größten Stromausfälle seiner Geschichte. Auch am Wochenende war die Stromversorgung noch nicht wieder einwandfrei hergestellt.