In der tunesischen Hauptstadt Tunis haben am Sonntag erneut Hunderte Menschen gegen die Sparmaßnahmen der Regierung protestiert. Die Polizei ging mit Tränengas gegen Dutzende Demonstranten vor, die zuvor nach Angaben von Augenzeugen Steine auf Polizeiautos geworfen und Reifen in Brand gesetzt hatten. In den vergangenen Tagen waren rund 800 Demonstranten nach Ausschreitungen in Haft genommen worden. Am Sonntag jährte sich der Sturz des autoritären Präsidenten Zine El-Abidine Ben Ali zum siebten Mal. Der Umsturz war der Beginn des sogenannten Arabischen Frühlings, in dessen Verlauf Regime auch in anderen Ländern gestürzt oder ins Wanken gebracht wurden. "Heute bin ich nicht hier, um zu feiern. Ich bin hier, um zu protestieren. Es gibt nichts zu feiern. Es wurde nichts erreicht, was man feiern kann. Ich bin hier, um gegen die zu demonstrieren, die feiern wollen und vor allem gegen die Regierungspartei." Die tunesische Regierung hatte am Samstag als Reaktion auf die Proteste mehr Hilfen für Bedürftige angekündigt. Insgesamt sollten zusätzlich rund 60 Millionen Euro bereitgestellt werden. Tunesien galt lange als Musterbeispiel des demokratischen Wandels. Viele Tunesier machen inzwischen aber ihrer Enttäuschung über wachsende wirtschaftliche Probleme Luft. Die Proteste hatten sich zuletzt im ganzen Land ausgebreitet, als ein Demonstrant getötet wurde. Die Regierung setzte die Armee in Marsch, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen.