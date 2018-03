Ein Schüler der Great Mills High School im US-Bundesstaat Maryland hat am Dienstag auf Mitschüler geschossen und zwei von ihnen lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben des Sheriffs des Bezirks St. Mary's County lieferte sich der Schütze dann noch ein Feuergefecht mit einem Wachmann der Schule, an dessen Folgen der Schütze später im Krankenhaus starb. Der Wachmann sei unverletzt. Über Motive des Täters war zunächst nichts bekannt. Der Schütze eröffnete den Angaben zufolge kurz nach Unterrichtsbeginn das Feuer. Dabei verletzte er einen Schüler und eine Schülerin lebensgefährlich. Ob es eine Verbindung zwischen dem Schützen und seinen Opfern gibt, war zunächst unklar. Nachdem die Polizei die Schule wieder für sicher erklärt hatte, wurden die rund 1600 Schüler Klasse für Klasse unter Polizeischutz vom Schulgelände geführt und ihren Eltern in einer anderen Schule übergeben. Great Mills liegt rund 110 Kilometer südlich von Washington.