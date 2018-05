Nicaragua erlebt eine Welle der Gewalt. In dem mittelamerikanischen Land gibt es seit Wochen immer wieder Ausschreitungen bei Protesten gegen die Regierung von Präsident Daniel Ortega. Am Mittwoch kamen bei Demonstrationen mehrere Menschen ums Leben. In der Hauptstadt Managua fielen Schüsse auf einen Protestzug, dabei wurde ein Mann getötet, mehrere Demonstranten wurden verletzt. Wer auf die Menschenmenge schoss, ist bislang unklar. Die Zeitung "La Prensa" machte Unterstützer Ortegas dafür verantwortlich. nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation wurden bei gewaltsamen Protesten im Nordwesten des Landes drei weitere Menschen getötet. Seit Beginn der Proteste im April sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen und mehr als 800 verletzt worden. Mit ihrer Demonstration in Managua wollten Angehörige am Mittwoch an die Opfer erinnern Ausgelöst wurden die überwiegend von Studenten geführten Proteste durch Ankündigungen, die Sozialbeiträge in Nicaragua anzuheben. Ortegas Gegner fordern den Rücktritt des ehemaligen sozialistischen Rebellenführers. Druck bekommt der 72-Jährige auch aus der Wirtschaft. Ein Unternehmerverband forderte den Präsidenten zu Neuwahlen auf. Die nächste reguläre Wahl soll 2021 stattfinden.