Die Verkehrswende richtig in Angriff nehmen, mit erschwinglichen Elektro-Fahrzeugen für jedermann. Was anderswo auf der Welt Bedenkenträger aller Art auf den Plan ruft, ist hier kein Problem: In Ruanda, im Herzen Afrikas, will ab dem kommenden Jahr ein ruandisch-US-amerikanisches Joint Venture günstige, selbstproduzierte Elektro-Motorräder an den Mann bringen. Offensichtliche Vorteile wie Sauberkeit und Nachhaltigkeit stehen bei den Käufern dabei noch nicht einmal im Vordergrund, erklärt Firmengründer Josh Whale. "Dieses Motorrad hat mehr Power, eine bessere Beschleunigung, es kommt besser den Berg hinauf. Die Höchstgeschwindigkeit ist gleich oder sogar höher, als die der Verbrenner. Es kostet weniger in der Herstellung, wir können es also günstiger verkaufen. Und die Unterhaltskosten sind auch niedriger. Man braucht keinen Ölwechsel mehr und Strom ist günstiger als dieselbe Menge Energie aus Benzin. Etwa 1100 Dollar lässt sich damit im Jahr sparen, das ist sehr viel Geld." Hinzu kommt ein Zugewinn an Sicherheit. Die Elektro-Bikes sollen Bremsen erhalten, die diesen Namen auch verdienen, im Gegensatz zu vielen Fahrzeugen, die sich derzeit auf den Straßen befinden. Allein rund 25.000 registrierte Motorradtaxis gibt es in Ruanda. Das Potential ist also enorm E-MOTO RIDER CHRISTIAN DUSHIMIRE "Ich habe früher fünf Dollar am Tag für Sprit ausgegeben. Der Strom kostet mich nun aber nur zwei Dollar. Wie Sie sehen sind die Verbrenner also viel teurer. Elektro kann man sich viel besser leisten." KIGALI RESIDENT, STEVE MUTESI "Ich denke, das wird hier sehr populär werden. Die Leute werden die Bikes viel besser finden, weil sie leiser sind und keine Rauchfahne hinter sich herziehen. Da bekommt man auch keine Erstickungsanfälle, wenn man dahinter fährt." Der angepeilte Preis für die sogenannten E-Motos soll umgerechnet um die 1200 Euro liegen.