Diese Sturmwolken zogen am Freitagabend über Sidney. Der Sturm dauerte laut lokaler Medien etwa eine Stunde und ging mit zerstörerischem Regen und Windböen einher. Tausende Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Weiter nördlich im Land hatte Australien in den letzten Tagen mit starken Überschwemmungen zu tun. In Townsville, im Bundesstaat Queensland, war es zu Sturzregen gekommen, dessen Wassermassen sich ihren Weg weiter ins Landesinnere bahnten. Australiens Minister für Landwirtschaft und Wassermanagement, David Littleproud, flog über die betroffenen Gebiete. "Man kann nicht einfach aus Canberra heraus etwas machen, man muss hierherkommen, zuhören und lernen. Wir müssen den Leuten das geben, was sie brauchen, sie dann in Ruhe lassen, sie wissen selbst am besten, was zu tun ist." Premierminister Scott Morrison sagte am Freitag, die Regierung rechne mit hundertausenden Verlusten im Viehbestand, und versuche Futtermittel für eingeschlossene Tiere bereitzuhalten. Der Kampf gegen die Überschwemmungen in Australien, folgt auf eine monatelange Dürreperiode.