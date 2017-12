In diesem Jahr fallen vierter Advent und Heilig Abend auf denselben Tag. Deshalb wird das Weihnachtsfest mancherort in gewisser Weise schon eher eingeläutet. Die Geschäfte sind geschlossen, die meisten Menschen schon dort angekommen, wo sie Heiligabend verbringen möchten. Manche Menschen zieht es vor allem zu Weihnachten in die Kirchen. In München hat sich die Kirche St. Maximilian bereits ab zehn Uhr morgens gut gefüllt. Stadtpfarrer Rainer Maria Schießler sagt, er freue sich über jeden Einzelnen, der vielleicht auch nur zur Weihnacht in die Kirche findet: O-Ton: "Das ist eine Realvision, die Weihnachten hier zeichnet. Und es wäre jammerschade, wenn diese Realvision nicht Wirklichkeit werden könnte. Und das drücken die Menschen durch ihre Teilnahme aus und deswegen ist es völlig kontraproduktiv an Weihnachten die zu schelten, die nur an Weihnachten kommen. Man muss sie eigentlich dafür loben, weil sie immer noch an dieser Realvision festhalten." Manche Besucher machen deutlich, sie seien extra hierhergekommen, weil sie gehört hätten, dass der Stadtpfarrer die richtigen Worte in diesen unruhigen Zeiten finde. O-TON RITA KAISER ("Weihnachten ist es mir sehr wichtig, in die Kirche zu gehen. Ich gehe auch jeden Sonntag, ich vergesse keinen Sonntag, aber Weihnachten ganz besonders. Da gehe ich sogar zweimal zur Kirche, weil da Jesus geboren ist, und das ist das wirkliche, das ganz große Fest an Weihnachen.") O-TON RUDOLF THEIN AUF DIE FRAGE, WIE WICHTIG ES FÜR IHN IST, WEIHNACHTEN IN DIE KIRCHE ZU GEHEN ("Normal ist das noch wichtiger, gerade in dieser Zeit. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Das ist alles eine Gefühlssache. Manche sind halt nicht so dafür. Sie wissen selber, dieser katholische Glauben ist rückwärts, und ich weiß auch nicht warum.") O-TON MARIANNE HECKL ("An Weihnachten ist es besonders wichtig. Aber es ist auch jeden Sonntag einfach wichtig, denn es ist Hilfe im Glauben. Und gerade hier in St. Maximilian sind es immer Worte, die uns Pfarrer Schießler mitgibt, die uns im Alltag helfen.") Laut verschiedenen Studien sieht sich derzeit etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland als dem Christentum zugehörig. Rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung ist demzufolge als konfessionslos zu betrachten.