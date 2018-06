Bei ihrer ersten Fragestunde vor dem Deutschen Bundestag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel für den kommenden G7-Gipfel im Handelsstreit mit den USA einen Schulterschluss zwischen den EU-Staaten, Japan und Kanada angemahnt. Es werde bei dem Treffen am Freitag und Samstag in Kanada "schwierige Diskussionen" geben, sagte Merkel von ihrem Platz auf der Regierungsbank. Vor allem Kanada habe wegen der US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium "große Schwierigkeiten". "Es zeigt sich also, dass wir hier schon ein ernsthaftes Problem mit multilateralen Abkommen haben, und deshalb wird es an dieser Stelle auch zu strittigen Diskussionen kommen." Die erste Fragerunde bezog sich allein auf das G7-Treffen. Danach konnten die Abgeordneten Themen frei wählen. Wolfgang Schäuble, Bundestagspräsident "Für jede Frage und jede Antwort stehen jeweils höchstens eine Minute zur Verfügung." Gottfried Curio, AfD "Wann ziehen Sie endlich auch persönlich die Konsequenz aus dem fortgesetzten Bruch Ihres Amtseids und stellen sich Ihrer Verantwortung. Wann treten Sie zurück?" Anja Weisgerber, CSU "Und welche Fortschritte erhoffen sie sich auch vonseiten der Industriestaaten im Bereich Klimaschutz und erneuerbare Energien?" Fabio De Masi, Die Linke "Was haben Sie konkret vor um die Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland für die Menschen zu verbessern?" Anton Hofreiter, Grüne "Und da möchte ich jetzt von Ihnen wissen, warum ihre Regierung sich so sehr dagegen wehrt? Christian Lindner, FDP "In welcher Weise wurde die doch sichtbare Verwässerung des Stabilitätskurses unseres Landes diskutiert?" Beatrix von Storch, AfD "Waren Sie am 7. März 2016 in der türkischen EU-Vertretung?" Caren Lay, Die Linke "Wann sind Sie bereit, diese Spekulation mit Wohnungen und Grundstücken in ihrer Bundesbehörde endlich zu unterbinden?" Knapp eine Stunde musste sich die Kanzlerin den spontanen Fragen der Abgeordneten stellen. Union und SPD haben vereinbart, dass die Kanzlerin dreimal jährlich im Bundestag befragt werden kann.