Grün soll ja die Farbe der Hoffnung sein - hier zumindest für den Betreiber: die Fernbus-Firma "Flixbus" bietet seit Freitag auch Bahnreisen an. Am Freitagmittag traf der erste "Flixtrain" der Verbindung Hamburg-Köln mit leichter Verspätung am Kölner Hauptbahnhof ein. Firmengründer Andre Schwämmlein sagte, es sei eine tolle Fahrt in einem wahnsinnig schönen Zug mit 400 Menschen gewesen. O-TON FLIXBUS-GRÜNDER ANDRE SCHWÄMMLEIN ("Die erste Strecke ist Hamburg, Ruhrgebiet, Köln, die wir heute eingeweiht haben. Als nächstes wird kommen Berlin, Hannover, Frankfurt nach Stuttgart, da wird der Zug dann ab April rollen und da wird im Juni der zweite Zug dazu kommen, das heißt im Sommer werden wir drei grüne Züge auf Deutschlands schienen haben.") Die Passagiere möchte das Unternehmen nach eigener Darstellung mit günstigen Preisen und einem guten Produkt überzeugen. Internet, Steckdosen, alles, was man zum Reisen brauche und sogar etwas schneller als der Bus", sagte Schwämmlein. O-TON FLIXBUS-GRÜNDER ANDRE SCHWÄMMLEIN ("Ich glaube, Wettbewerb im Fernverkehr ist grundsätzlich gut, man hat gesehen, in den letzten Jahren sind im Fernverkehr nochmal 30 bis 40 Millionen Menschen dazu gekommen in Bussen und Bahnen und ich glaube, das ist ein tolles Ergebnis, weil die Leute konnten entweder nicht reisen, weil sie es sich nicht leisten konnten oder kommen aus dem Auto.") Die Tickets sollen ab etwa zehn Euro kosten. Insgesamt werden laut Angaben von Flixbus bald 28 Ziele in fünf Bundesländern angefahren. Flixbus versucht so, der Deutschen Bahn auch auf der Schiene Konkurrenz zu machen, wo der Staatskonzern im Fernverkehr praktisch noch ein Monopol hat. Verschiedene Konkurrenten waren hier in der Vergangenheit gescheitert.