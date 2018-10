Vom neuen Istanbuler Flughafen ist der erste kommerzielle Passagierflug abgehoben. Unter den Augen des türkischen Verkehrsministers Mehmet Cahit Turhan starteten 340 Fluggäste in Richtung Ankara. Beim Bau war es zu Verzögerungen gekommen - deshalb wird der 10 Milliarden Euro teure Airport erst in zwei Monaten voll einsatzbereit sein. Bis dahin starten hier nur Inlandsflüge, sowie Flüge nach Aserbaidschan und Nordzypern. Im Januar 2019 soll der neue "Istanbul Airport" den Atatürk-Flughafen ersetzen, den bisher größten internationalen Verkehrsflughafen der Türkei. 90 Millionen Passagiere sollen dann pro Jahr in Istanbul abgefertigt werden - die Kapazität kann aber auf 200 Millionen Passagiere erweitert werden. Erst vor zwei Tagen hatte Präsident Erdogan den "Istanbul Airport" eingeweiht. Sein Bau war begleitet von Kritik an den Arbeitsbedingungen und an den Sicherheitsstandards: Nach offiziellen Angaben waren seit Beginn des Baus im Jahr 2015 27 Arbeiter gestorben. Noch im September hatte die Polizei außerdem Hunderte protestierende Bauarbeiter festgenommen.