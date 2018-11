Mitte November und in Deutschland fallen die Temperaturen erst so langsam. Ganz anders in den USA: Die Ostküste erlebte am Donnerstag ihren ersten Wintersturm der Saison. Schnee, Wind und Kälte führten zu allerlei kuriosen Situationen: Diese angehenden Feuerwehrleute kratzten Engel in den Schnee, er tobte sich mal richtig aus. Auch Panda Bei Bei aus einem Zoo in Washington genoss das Wetter sichtlich. Nicht ganz so viel Spaß hatten Autofahrer in New York. Mancherorts - wie hier auf der George Washington Bridge - führte das Wetter zu Unfällen, Staus und Chaos: "Nach 45 Minuten stehe ich hier immer noch auf der George Washington Bridge. Mir geht der Sprit aus, mir geht das Essen aus, ich habe bald kein Wasser mehr. Vielleicht schaffe ich es nicht mehr. Der Winter hilft mir dieses Jahr nicht." Nach Angaben des US-Wetterdienstes erstreckte sich das Tiefdruckgebiet vom Ohio-Fluss bis an den Atlantik. Für New York und Pennsylvania waren demnach bis zu 30 Zentimeter Schnee möglich.