Erstes urbanes Weingut in Washington D. C. eröffnet

Weinliebhaber gab es in Washington D.C. schon immer reichlich. Allerdings hatte die US-Hauptstadt lange keine Weinkellerei. Diese Lücke wollten die Gründer der District Winery schließen. Seit August bieten sie Weine aus eigener Herstellung an. Der Co-Gründer John Stires. "Ich denke, die 'Generation Y' will genau verstehen, was in den Produkten steckt, die sie konsumieren. Das ist großartig. Mit einem städtischen Weingut, mitten in D. C., können sie kommen und die Unterschiede bei den Weinen sehen." Die Kellerei befindet sich gleich neben dem Verkostungsraum. Auf rund 1.500 Quadratmetern lagern Dutzende Fässer. Weinberge findet man hier aber nicht. Die Trauben importieren die Winzer sowohl von Ost- als auch von der Westküste, sagt der Chef-Winzer Conor Mccormack. "Das Beste ist, dass ich nicht an eine Region gebunden bin. Ich kann Trauben aus dem ganzen Land beziehen. Ich habe Zugang zu verschiedenen Klimazonen, Anbautechniken, Böden und Sorten. Ich bin also nicht an einen Ort gebunden. Ich habe nicht nur mehr Auswahl bei den Trauben. Ich kann sie auch anderes behandeln, wenn sie reinkommen." Auch die Gäste können bei der Weinherstellung live dabei sein. Damit wollen die Macher nach eigenen Angaben den Interessierten die Angst vor dem Herstellungsprozess nehmen. Und zeigen, dass Wein machen keine elitäre Angelegenheit ist.