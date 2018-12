Auch wenn sie nicht den ersten Platz errang beim Wettkampf um den Titel "Miss Universe" dieser Tage in Thailand - Die "Miss Spanien" Angela Ponce hat Geschichte geschrieben. Denn sie ist die erste Trans-Gender-Frau, die an einem solchen Finale teilnahm: Ponce sagte dazu: O-Ton: "Das ist etwas, das nur wenige von uns erleben dürfen. Das Privileg zu haben, hier dabei zu sein, und nicht nur das, sondern Geschichtliches zu erreichen, als erste Transgender-Frau bei "Miss Universe", das macht mich sehr stolz. Und es ist wunderschön, die Zuneigung zu spüren, die Liebe der Menschen." In der Endrunde am Montag in Bangkok reichte es dann zwar nicht zu einem Platz auf dem Podium der besten drei, aber in der Heimat hatten viele der Spanierin die Daumen gedrückt, so, wie hier im Ort Pilas in Andalusien ihre Cousine und ihr Onkel: O-Ton: "Das ist ein historischer Tag, weil eine Transgender-Person diesen Wettkampf erreicht hat, den Millionen von Menschen anschauen. Am wichtigsten ist, dass sie ihre Botschaft bis zum Ende durchgezogen hat. Eine Botschaft von Respekt, Toleranz und Vielfalt - dafür hat sie ihr ganzes Leben lang gekämpft." O-Ton: "Die ganze Stadt hat sie immer total unterstützt. Sowohl ihre Familie als auch die Nachbarn. Sie ist ja ein Mädchen, seit sie noch sehr jung war, und sie hatte immer einen Traum, der heute wahr wurde!" Den begehrten Titel "Miss Universe" in diesem Jahr gewann übrigens Catriona Gray von den Philippinen. Die 24-Jährige hat auch australische Wurzeln und ist bereits als Model bekannt.