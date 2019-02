Die Eltern, die ihre Kinder in einer der neun Kitas vom Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin betreuen lassen, hatten am Dienstag noch Glück. Denn trotz des zweitägigen Warnstreiks von Beschäftigten im Sozial-und Erziehungsdienst konnten sie ihre Kinder in einer Not-Kita unterbringen. Gedacht ist das Angebot für Familien, die sonst keine Betreuungsmöglichkeiten haben. Bei anderen Trägern in Berlin gab es diese Möglichkeit nicht. Nach Angaben der Gewerkschaft GEW blieb gut die Hälfte der 280 kommunalen Kitas zu. Die Erzieherinnen und Erzieher haben recht, wenn sie für mehr Geld auf die Straße gehen, finden diese Eltern: "Also ich finde die Erzieher sind im Recht. Wenn wir Zeit hätten, also wir, die jetzt den Notdienst brauchen, haben die leider nicht, aber wenn wir irgendwie die Möglichkeit hätten, würden wir auch mit demonstrieren ehrlich gesagt." "Ich würde mal gerne einen Topmanager sehen hier arbeiten, mal sehen ob er das aushält für die Bezahlung." Neben den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst legten am Dienstag auch Lehrer in Berlin die Arbeit nieder. Nach Angaben der Gewerkschaften fiel an 600 Schulen Unterricht aus. Die Gewerkschaften hatten die Beschäftigte im öffentlichen Dienst zu dem zweitägigen Warnstreik in der Hauptstadt aufgerufen, um den Druck auf die Arbeitgeber vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen der Länder zu erhöhen. Die Forderungen der Gewerkschaften lauten sechs Prozent höhere Löhne, mindestens 200 Euro mehr, 100 Euro für Auszubildende. Dazu soll es Verbesserungen bei der Eingruppierung geben, beispielsweise für Pflegekräfte und Beschäftigte im sozialen Erziehungsdienst. Der öffentliche Dienst müsse konkurenzfähig bleiben, sagt dieser Streikende: "Ich hoffe, dass es ein Einsehen gibt, weil, wenn man die Gehaltsgruppen nicht ein bisschen anhebt, dann werden wir weiter zurückhängen und dann gibt es kein Personal und das ist etwas, was die Länder auf jeden Fall nicht gebrauchen können." Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder setzen ihre Verhandlungen am 28. Februar fort. Beide Seiten erwarten schwierige Gespräche.