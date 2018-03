Es war eine neue Qualität von Protest: Basketball-Stars der NBA-Teams aus Sacramento und Boston haben am Sonntag in Kalifornien öffentlich protestiert, gegen die Tötung eines offenbar unbewaffneten dunkelhäutigen Mannes durch die Polizei in Sacramento in der vergangenen Woche. Sie trugen Aufwärmshirts, auf derer Vorderseite Verantwortung gefordert wird und auf deren Rückseite der Name des Getöteten zu lesen war - Stephon Clark. Spieler beider Teams sagten in einem zuvor produzierten Video, das in der Halle unter großer Anteilnahme vieler Zuschauer gezeigt wurde: O-Ton: "Diese Tragödien müssen aufhören! Es muss Verantwortung geben! Schwarz, weiß, braun. Wir sind Eines, wir gehören zusammen. Wir werden uns nicht auf den Sport reduzieren lassen, wir werden nicht schweigen und einfach weiterdribbeln. Das Problem ist größer als Basketball. Wandel mag unangenehm sein, aber Wandel ist notwendig! Wir müssen reden, wir müssen handeln. Auf uns kommt es an! Wir müssen uns vereinen. Sagt seinen Namen, Stephon Clark, Stephon Clark. Wir müssen uns vereinen."