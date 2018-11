HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON OBERST GUIDO HENRICH, KOMMANDEUR DER FLUGBEREITSCHAFT: "Wir haben heute Morgen damit begonnen, die ersten Untersuchungen an unserem A340 vorzunehmen. Wir hatten auch eine Vermutung, welches Bauteil es ist. Mittlerweile habe ich Bestätigung bekommen: Das Bauteil, um das es sich handelt, ist eine elektronische Verteilerbox, die wir gewechselt haben. Damit ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. [...] Diese Verteilerbox, über die wir sprechen, sitzt sehr tief im System und ist für die Notversorgung des Stroms an Bord verantwortlich. Normalerweise ist das System redundant ausgelegt, schaltet selbstständig um. Das ist nicht mehr passiert, dadurch sind sehr viele Anzeigen ausgefallen, unter anderem auch die Möglichkeit, Treibstoff abzulassen. Das heißt, wir hätten entweder sehr lange in der Luft bleiben müssen, oder wir haben uns aus Sicherheitsgründen dazu entschieden, hier in Köln Bonn zu landen, was regelkonform war, was aber dazu führte, dass sich anschließend eine der Bremsen etwas überhitzte, und wir damit erst die Bremse kühlen mussten, bevor die Passagiere aussteigen konnten. [...] Die Maschinen sind grundsätzlich alle gewartet, sind alle gecheckt und alle in Ordnung. Das war ein klassischer Ausfall eines Bauteils, wie es heute jederzeit passieren kann, und - Bauteil ist gewechselt, Maschine ist wieder einsatzbereit."