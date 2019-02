Die kolumbianische Regierung setzt ein Zeichen. In der Stadt Medellin haben die Behörden das Haus des legendären Drogenbosses Pablo Escobar gesprengt. Am Freitag wurde das Appartmentgebäude mit dem Beinamen "Monaco" dem Erdboden gleich gemacht. In den letzten Jahren war das Haus zu einer Touristenattraktion geworden, ein Dorn im Auge der Regierung, auch für Staatspräsident Ivan Duque. "Was wir heute zu sehen bekommen, ist ein Zeichen des Sieges über eine Kultur der Illegalität. Das bedeutet, unsere Geschichte wird nicht im Sinne der Täter geschrieben sonddern in Anerkennung der Opfer." Agenturen hatten Interessierte in sogenannten "Betäubungsmittel-Touren" zu dem achtstöckigen Komplex geführt. Kritiker argumentierten, diese Touren verklärten den Blick auf ein Jahrzehnt, in dem Tausende Kolumbianer dem Drogenkrieg zum Opfer fielen. Einer der Leittragenden erinnert sich. "An dieser Ecke schoss ein Personenschützer von Escobars Frau auf mich. Viele Menschen sind hier gestorben, auch ein Bruder ist in dieser Zeit im Kugelhagel getötet worden." Escobar hatte in den 80er Jahren in der Wohnanlage gelebt, dort war auch seine Oldtimer-Sammlung untergebracht. Seit den 90er Jahren diente das Gebäude unter anderem als Büro der Generalstaatsanwaltschaft. Ein gemeinsamer Einsatz kolumbianischer und us-amerikanischer Kräfte hatte Escobar im Dezember 1993 den Garaus gemacht, er wurde in Medellin erschossen. Innerhalb von drei Sekunden verschwand nun am Freitag sein Heim von der Bildfläche, nun sollen an selber Stelle ein öffentlicher Park und eni Museum entstehen.