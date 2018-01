Anhand solcher Erkennungsmarken konnten estnische Archäologen bereits mehrere Soldaten identifizieren. Bauarbeiter waren in der Hauptstadt Tallinn auf die Überreste Dutzender Armeeangehöriger aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gestossen. Dem Archäologen Arnold Unt zufolge handelt es sich bei den Kriegstoten vermutlich um Angehörige der deutschen Marine. "Das Wichtigste ist, dass wir nun in der Lage sein werden, die Grenzen des Soldatenfriedhofs genauer zu markieren. Der Friedhof wurde nach der sowjetischen Besatzung geplündert. Jahrzehntelang herrschte Unklarheit." In den kommenden Wochen wollen die Archäologen das bisher erforschte Gebiet des naheliegenden Friedhofs untersuchen. Über das Schicksal der Fundstücke und der menschlichen Überreste soll in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. entschieden werden.