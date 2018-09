Die EU-Kommission hat beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) Klage gegen Polen wegen der umstrittenen Justizreform eingereicht und zugleich eine einstweilige Verfügung gegen die Reform beantragt. Die neue Ruhestandsregelung für Richter am Obersten Gericht des osteuropäischen Landes sollte ausgesetzt werden, bis der EuGH ein Urteil gefällt habe, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Montag. "Die Kommission hat beschlossen, Polen wegen der Verletzung der juristischen Unabhängigkeit vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen. Grund dafür ist das neue polnische Gesetz für das Oberste Gericht." Die Klage der Kommission vor dem höchsten Gericht der EU gegen das neue Gesetz in Polen wurde schon länger erwartet. Wegen des EU-Gipfels in Salzburg war der Schritt aber auf diese Woche verschoben worden. Nach Auffassung der Kommission stimmt das polnische Gesetz nicht mit EU-Recht überein. Wichtiger Streitpunkt ist die Entscheidung der regierenden PIS-Partei, Richter des Obersten Gerichtshofes in den vorzeitigen Ruhestand zu schicken. Die nationalkonservative Regierung will die Stellen neu vergeben. Dagegen hatte es in Polen massive Proteste gegeben. Die PIS hatte zuvor bereits viele Richter des Verfassungsgerichts und an normalen Gerichten ersetzt. Im nun eingeleitete Verfahren kann der EuGH eine Geldstrafe gegen das Land verhängen.