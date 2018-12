Die EU-Kommission und Italien haben ihren wochenlangen Streit über den Haushalt der Regierung in Rom beigelegt. Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte reiste mehrmals in dieser Angelegenheit nach Brüssel. Und wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte, fiel nun die Entscheidung auf disziplinarische Schritte zu verzichten. Italien müsse dazu jedoch die vereinbarten Maßnahmen umsetzen. Das hoch verschuldete Land hat dabei zugesagt, das Staatsdefizit im kommenden Jahr auf 2,04 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu begrenzen. Ursprünglich hatte die Regierung 2,4 Prozent in Aussicht gestellt - dreimal so viel wie ihre Vorgängerregierung. Die Brüsseler Behörde lehnte den Plan daraufhin als Verletzung der EU-Regeln ab. Die Einigung, die sich bereits in den Stunden zuvor abgezeichnet hatte, sorgte für große Erleichterung in den Straßen der italienischen Hauptstadt Rom: "Ich sehe es als eine gute Sache an. Und ich hoffe, dass diese Regierung jetzt, wo sie mal da ist, mit den geplanten Vorhaben auch mal vorankommt und in der Zukunft konkret daran arbeitet. Das ist meine Sicht, denn ich mag es nicht, immer alles schwarz zu malen." "Dies ist vor allem wichtig, damit Italien auch weiter auf einer Linie mit der Europäischen Union bleibt. Italien außerhalb Europas wäre viel schwächer und es wäre sinnlos, gegen Europa zu kämpfen." Die Koalition in Italien aus rechter Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung will teure Wahlversprechen finanzieren, etwa ein Grundeinkommen und ein niedrigeres Renteneintrittsalter. Sie hofft durch höhere Investitionen auch auf mehr Wirtschaftswachstum, was viele Experten angesichts der geplanten Maßnahmen aber bezweifeln. An den Finanzmärkten wird die Entwicklung genau verfolgt. Denn Italien sitzt auf einem Schuldenberg von rund 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. In der Euro-Zone kommt nur Griechenland auf einen schlechteren Wert.