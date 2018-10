Die EU-Kommission lehnt den italienischen Haushaltsentwurf für das kommende Jahr 2019 ab. Die Pläne der Regierung in Rom stünden nicht in Einklang mit dem EU-Stabilitätspakt, teilte die EU-Kommission am Dienstag in Straßburg mit. Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis sagte, dass Italien nun drei Wochen Zeit für Nachbesserungen habe. Und er kritisierte, dass die Regierung in Rom sich "offen und bewusst" gegen frühere Verpflichtungen und Zusagen an andere Euro-Partner stellen würde. Die Bewohner der italienischen Haupstadt Rom zeigten sich am Dienstagnachmittag wenig überrascht und durchaus mit gemischten Meinungen: "Ich bin nicht genug informiert, um ein echtes Urteil zu fällen, aber ich bin nicht schockiert, dass die Europäische Union bei den wirtschaftspolitischen Entscheidungen ihrer Mitgliedstaaten mitreden will." "Italien ist ein Teil von Europa, also muss es bestimmten Regeln folgen. Regeln, die uns bis jetzt geschützt haben. Ich denke daher, dass wir so weitermachen müssen. Sie haben recht. Wenn es Regeln gibt, müssen sie von allen respektiert werden." "Es ist klar, dass unsere Regierung nicht von ihrem Plan abrücken wird. Wir werden sehen, wie stark wir sind, um diese Position zu halten." Die Zurückweisung eines Haushaltsentwurfs durch die EU-Kommission ist eine Premiere. Bislang ist das noch keinem Euro-Land passiert. Die Kommission prüft die Staatsfinanzen aller 19 Mitglieder der Gemeinschaftswährung. Die italienische Regierung aus populistischer 5-Sterne-Bewegung und rechter Lega plant für 2019 eine deutlich höhere Neuverschuldung als der Kommission zuvor versprochen wurd. In der Folge dürfte der bereits sehr hohe Schuldenberg von 2,3 Billionen Euro weiter wachsen. Die Regierung in Rom geht durch diesen Schritt hingegen von einem Anschub der italienischen Wirtschaft aus.