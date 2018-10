Der Durchbruch kam nach einem Verhandlungsmarathon von 13 Stunden. Bei ihrem Treffen in Luxemburg haben sich die EU-Umweltminister darauf geeinigt, bis zum Jahr 2030 die CO2-Grenzwerte für Neuwagen um 35 Prozent zu senken. Das teilte die österreichische Ratspräsidentschaft am späten Dienstagabend mit. Deutschland hatte sich für eine weniger drastische Reduktion von 30 Prozent starkgemacht. Die deutsche Autobranche hat besonders viele PS-starke Autos im Angebot. In trockenen Tüchern ist die Verschärfung noch nicht. Vorher muss noch ein Kompromiss mit den anderen EU-Institutionen gefunden werden. Das Europaparlament votierte bereits dafür, die Emissionen um 40 Prozent zu drücken. Basis für die Berechnung der neue CO2-Ziele soll das Jahr 2021 sein. Bis dahin dürfen nach den geltenden Vorschriften Neuwagen im Schnitt nicht mehr als 95 Gramm Kohlendioxid je Kilometer ausstoßen. Derzeit liegt der Wert bei 118,5 Gramm. Generell geht es bei der geplanten Reduktion nicht um härtere Emissionslimits für einzelne Fahrzeugmodelle, sondern um den durchschnittlichen CO2-Ausstoß der gesamten Flotte eines Herstellers. Bei Überschreitungen sollen auf die Autobauer Strafen zukommen.