Diese Männer und Frauen in Frankfurt sind auf dem Weg zu einer europäischen Parlamentssitzung - im Haus von Steffen Fritzsche. Er ist nicht nur Freund und Nachbar, sondern auch Sprecher der Aktionsplattform "Pulse of Europe". Und er hat - angesichts der anstehenden Europawahl im Mai - zu einem Hausparlament geladen. Wie man sieht verläuft bereits die Ankunft etwas anders als bei den "Kollegen" in Brüssel. Sekt und Schnittchen vorneweg dürfte es im EU-Parlament wohl nicht geben. Die herzliche Atmosphäre bedeutet aber nicht, dass am Küchentisch weniger ernsthaft debattiert wird. Das Hausparlament nimmt sich und seine Themen ernst. Beispiel: Soll die EU einen europaweiten Arbeitslosenfond einführen oder nicht? Die Ergebnisse der Debatte werden festgehalten und den Spitzenkandidaten der europäischen Parteien vorgelegt. Das Hausparlament will erreichen, dass diese Kandidaten eine Stellungnahme dazu abgeben, und zwar noch vor den Europawahlen im Mai. Die Themen der Hausparlamente werden zuvor festgelegt. Vor Abstimmungen wie dieser stellen sich Bürger immer wieder die Frage, was das Engagement des Einzelnen im großen Räderwerk Brüssel überhaupt bewirken kann? Steffen Fritzsche hat ein sehr aktuelles Beispiel parat: "Der Brexit ist ein schönes Lehrbeispiel was passiert, wenn man nicht zur Wahl geht, viele Engländer sind damals zu Hause geblieben und damit leistet man Demagogen und Populisten Vorschub, also Leute geht zur Europawahl." Der Abschied der Briten aus der EU als abschreckendes Beispiel. Derzeit läuft bereits die zweite Runde der über "Pulse of Europe" organisierten Hausparlamente. Bis Mitte April können sich interessierte Bürger melden und so eine Diskussionsrunde für drei bis sieben Teilnehmer veranstalten.