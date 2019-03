Dieses Wochenende ist es wieder so weit: in Deutschland werden die Uhren eine Stunde nach vorne gestellt, von Winter- zu Sommerzeit. Damit könnte bald Schluss sein. Das EU-Parlament in Straßburg hat am Dienstag für die Abschaffung der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 gestimmt. 410 Abgeordnete stimmten dafür, 192 dagegen. 51 enthielten sich der Stimme. Mit der Zustimmung folgte das Parlament einer Empfehlung des Verkehrsausschusses. In einer EU-weiten Onlineumfrage hatte sich zuvor die große Mehrheit der teilnehmenden Bürger für ein Ende der Umstellung zwischen Sommer- und der als Winterzeit bekannten Normalzeit ausgesprochen. In der Debatte am Dienstag im Europaparlament gab es zu dem Thema durchaus kontroverse Meinungen. Der Ire Sean Kelly setzte sich für ein Ende der Zeitumstellung ein: "Wir haben die sicheren wissenschaftlichen Erkenntnisse, die zeigen, dass die Zeitumstellung keinen Nutzen hat. Das betrifft die Gesundheit, die Energie und das Wohl der Tiere. Deswegen war ich sehr erfreut, als EU-Kommissionspräsident Juncker die Abschaffung der zwei Zeiten vorgeschlagen hat. Er wollte das Jahr 2019, basierend auf den Erkenntnissen, wonach 84 Prozent der Befragten ein Ende der Zeitumstellung wollten. Mehr als 4,6 Millionen Menschen haben sich beteiligt. Das muss ein klarer Hinweis dafür sein, wie die Menschen in der Europäischen Union denken." Der Deutsche Werner Langen von der CDU ist anderer Meinung: "Die Online-Befragung war überhaupt nicht repräsentativ. Weniger als ein Prozent, vier Millionen Antworten, kamen aus Deutschland. Auch dort waren es unter fünf Prozent. Wenn ich hier rumgucke, dann sind noch nicht einmal zwei Prozent der Abgeordneten anwesend bei dieser Debatte. Was ist das für eine Stimmungsmache, die dem zugrunde liegt. Ich halte das nicht für gerechtfertigt. Der Vorschlag ist unausgegoren, es fehlt eine Folgenabschätzung, der Schnellschuss schadet dem Binnenmarkt und gehört in den Papierkorb." Bevor die abschließende Entscheidung über die Zeitumstellung kommen kann, müssen sich erst die EU-Verkehrsminister auf eine gemeinsame Linie einigen. Anschließend müssen sie mit Unterhändlern des EU-Parlaments einen Kompromiss finden. Nach dem Willen des Europaparlaments soll jeder Mitgliedsstaat selbst entscheiden können, ob er in zwei Jahren eine dauerhafte Winter- oder Sommerzeit einführen will.