Zufriedene Gesichter bei EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier am Donnerstag in Brüssel. Eine vorläufige Version des Brexit-Abkommens hatten sie auch dabei. Das britische Kabinett hatte am Mittwochabend grünes Licht für den von Premierministerin Theresa May vorangetriebenen EU-Ausstiegsvertrag gegeben. Das sei eine gute Nachricht, sagte Barnier: "Das, worauf wir uns verständigt haben, ist fair und ausgewogen. Es berücksichtigt die Position des Vereinigten Königreichs und organisiert den Austritt in einer geordneten Art und Weise. Es stellt sicher, dass es keine harten Grenzen und keine Spaltung Irlands gibt und legt die Grundlage für eine neue, anspruchsvolle Partnerschaft." EU-Ratspäsident Tusk beruft einen Sondergipfel zum Brexit-Abkommen für den 25. November ein. Er dankte Barnier für dessen geleistete Arbeit. "Sie haben unsere beiden wichtigsten Ziele erreicht. Erstens haben sie die Schäden, die durch den Brexit verursacht werden, reduziert. Außerdem haben Sie die vitalen Interessen und die Prinzipien der 27 Mitgliedsstaaten und der EU als Ganzes gewahrt." Barnier gab sich trotz des Erfolges vorsichtig. Das Königreich sei dem geordneten Brexit näher gekommen, doch liege noch viel Arbeit vor beiden Seiten. Ein Chaos-Brexit sei nicht auszuschließen. Unterdessen ist der britische Brexit-Minister Dominic Raab zurückgetreten. Er erklärte am Donnerstag, der von Premierministerin Theresa May vorangetriebene EU-Ausstiegsvertrag und insbesondere die Vorschläge zu Nordirland bedrohten die Integrität des Vereinigten Königreichs. Zudem könne er die Bedingungen des Abkommens nicht mit den Versprechungen in Einklang bringen, die dem Land gemacht worden seien.