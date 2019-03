Nach der Verschiebung des Brexit-Datums hoffen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die anderen Regierungschefs der Europäischen Union auf ein positives Votum des britischen Unterhauses kommende Woche. Wenn es diese Zustimmung nicht geben sollte, rückt der harte Brexit wohl wieder einen Schritt näher. Der Belgische Premierminister Charles Michel ist gespannt: "Gestern Nacht haben wir eine gute Entscheidung getroffen, die uns hoffentlich Klarheit vom britischen Parlament in der nächsten Woche bringen wird. Wir müssen vorankommen. Unsere Unternehmen und unsere Bürger müssen wissen, wofür sich das britische Parlament entscheidet. Wir hoffen, dass es eine vernünftige Wahl wird, mit der die engen wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Verbindungen mit der Europäischen Union erhalten bleiben. Wir warten darauf, dass die Briten den Europäern deutlich sagen, was sie zukünftig wollen." An der Frankfurter Börse verhagelten am Freitag eher enttäuschende Konjunkturdaten die Stimmung und weniger das Hick-Hack um den Brexit. Rober Halver von der Baader Bank: "Der Brexit geht in die Verlängerung, mindestens zwei Wochen bis zum 12. April. Bis dahin sollen die Briten entweder den Deal von Frau May akzeptieren, das wird nicht passieren, da kann man sicherlich drauf wetten, das wird sicherlich nicht passieren. Aber sie haben auch bis zum 12. April Zeit, eine neue Variante ins Spiel zu bringen, um damit eine noch längere Laufzeit des Brexit-Austrittstermins zu erreichen. Wir willen alle, die EU ist hier sehr, sehr nachgiebig. Ich sehe die Briten nicht aus der EU mit einem No-Deal-Abkommen austreten." Die britische Premierministerin Theresa May hatte ihre Teilnahme am EU-Gipfel abgebrochen, um in London bei den Parlamentariern für ein "Ja"-Votum zu werben. Sie will das britische Parlament nächste Woche wieder über den Vertrag abstimmen lassen. Parlamentspräsident John Bercow lehnt zwar eine dritte Abstimmung bislang mit der Begründung ab, ein Votum ergebe nur dann Sinn, wenn die Vorlage in ihrer Substanz geändert werde. Dies soll nun dadurch umgangen werden, dass die EU May eine Zusicherung gab, dass die unlängst in Straßburg erreichte Erklärung über die irisch-nordirische Grenze juristisch verbindlich und Teil des Austrittspakets sein soll.