Die Europäische Union hat offiziell den Vertrag über den EU-Ausstieg Großbritanniens verabschiedet. Das teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Sonntag per Twitter mit. Vor dem Sondergipfel in Brüssel war mit Spanien eine Einigung in der strittigen Gibraltar-Frage gelungen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker setzt auf grünes Licht im britischen Unterhaus für den Ausstiegsvertrag. "Ich gehe davon aus, dass es der britischen Regierung gelingen wird, das Einverständnis des britischen Parlaments sicherzustellen. Das ist aber nicht unsere Entscheidung, das ist eine britische Entscheidung. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte vor Beginn der Sitzung: "Wichtig ist, dass in Großbritannien jeder sich bewusst ist, dass das Ergebnis, das jetzt vorliegt, auch das Ergebnis ist. Es wird sicherlich nicht nachverhandelt und es gibt auch keinen weiteren Spielraum." Die britische Premierministerin Theresa May, hier bei einem Treffen mit Juncker am Samstagabend, appellierte in einem offenen Brief an ihre Landsleute, sie in ihrem Brexit-Kurs zu unterstützen. Den ausgehandelten Vertrag bezeichnete sie als bestmögliches Ergebnis für das Land. Die Briten sollten mit dem Ausscheiden aus der EU im kommenden Jahr eine neue Ära der der Einigkeit eröffnen und den bitteren Streit der Brexit-Debatten hinter sich lassen.