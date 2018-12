Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) fiel am Montagvormittag. Es stehe dem Vereinigten Königreich frei, die Brexit-Erklärung einseitig zurückzunehmen, verkündeten die Richter in Luxemburg. Ohne die Zustimmung der anderen 27 EU-Mitgliedsländer. Vor einer Woche hatte ein EuGH-Generalanwalt erklärt, die einseitige Widerrufung sei möglich. Die Empfehlung war aber nicht verbindlich für das Oberste Gericht. Geklagt hatten schottische Brexit-Gegner. Der Spruch der Richter kommt am Tag vor einer Abstimmung über den Brexit-Vertrag im britischen Parlament. Es wird erwartet, dass die Abgeordneten das Abkommen über die Bedingungen des Ausstiegs im März 2019 ablehnen. Im Fall einer Niederlage sind auch ein Rücktritt der britischen Premierministerin Theresa May und Neuwahlen möglich. Ein Nein zum Deal würde große Unsicherheiten mit sich bringen, warnte May. Es bestünde dann auch die die Gefahr, das Großbritannien die EU gar nicht mehr verlasse.