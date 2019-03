Blau und weiß wie lieb ich dich. Auch in Krisenzeiten. Huub Stevens übernimmt ab sofort das Traineramt des abstiegsgefährdeten Bundesligisten FC Schalke 04. Das gab der Verein bereits am Donnerstagabend bekannt. Am Freitagmittag wurde der Niederländer vorgestellt. Worauf es im wegweisenden Spiel am Samstag gegen RB Leipzig ankommen wird, erklärte der 65-Jährige in seiner unverkennbaren Art: "Tugenden sind, dass wir auf Schalke eine Mannschaft sehen möchten, die kämpft und Leidenschaft zeigt. Ich denke, dass das wichtig ist. Dass wir das morgen als Erstes bringen und das Andere, hoffen wir dann auch noch reinzukriegen. Aber erst Mal müssen wir jetzt Leidenschaft zeigen. Aber ich sage ihnen, das sind nicht nur die Mannschaft, Trainer-Team, medizinische Abteilung, Personal. Aber da sind auch unsere Fans gefragt. Und ich appelliere darauf, dass wir wieder eine Familie sind." Sein Vorgänger Domenico Tedesco, der zu Amtsbeginn im Sommer 2017 31 Jahre alt und somit jüngster Schalke-Trainer aller Zeiten war, wird nun vom 65-jährigen Stevens abgelöst. In der vorherigen Saison holte Tedesco noch die Vizemeisterschaft. In der laufenden Bundesliga-Spielzeit verlor der Deutsch-Italiener hingegen 14 von insgesamt 25 Spielen - Schalke steht mit 23 Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Dass Aufsichtsratsmitglied Stevens sein Amt interimsmäßig übernimmt, war für Viele gar nicht so überraschend: "Warum wird man so etwas tun. Weil, du doch ein Blau-Weißer bist. Und ich denke, dass das das Allerwichtigste ist. Weil wenn der Verein diese Probleme hat und Sie fragen mich, dann ist es ganz schwierig, Nein zu sagen." Das Co-Trainer-Amt wird der ehemalige Spieler Mike Büskens übernehmen, der wie Stevens eine große Schalke-Vergangenheit vorzuweisen hat. Zusammen gewannen die beiden 1997 den UEFA-Cup, sowie 2001 und 2002 den DFB-Pokal. In diesem Wettbewerb ist der Ruhpottklub noch vertreten. Am 3. April spielt Schalke im Viertelfinale gegen Werder Bremen. Ein Weiterkommen könnte die Schalker Seele nach den Unruhen wieder besänftigen.