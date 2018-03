Auf dem Flughafen der irischen Hauptstadt Dublin ging am Donnerstag nicht viel. Heftiger Schneefall und starke Winde sorgten für Flugausfälle und Verspätungen. Die Sichtverhältnisse waren schlecht. Die Kaltfront aus dem Osten sorgt in Großbritannien und Irland für das schlimmste Winterwetter seit 1991. Schnee und kalte Temperaturen auch in Venedig. Für eine Fahrt mit der Gondel war es am Donnerstag viel zu kalt. Nach Aussage des Wetterdienstes soll es hier auch die nächsten Tage kalt und ungemütlich bleiben. Noch mehr Schnee und Kälte gibt es in Osteuropa. Dort gibt es in weiten Teilen Temperaturen von mehr als minus 25 Grad. In Europa ist es damit zurzeit kälter als in Grönland. In Polen und anderswo kamen mehrere Menschen wegen der Kälte ums Leben. Doch auch die Japaner leiden unter dem kalten Winterwetter. Bei einem schweren Schneesturm auf der Insel Hokkaido im Norden des Landes kam mindestes ein Mensch ums Leben. Flüge wurden gestrichen, Züge fielen aus. Auf vielen Straßen war kein Durchkommen. Wohl dem dagegen, der den Schnee zu nutzen weiß. Und wie dieser Mann im englischen Norwich neue Einsatzmöglichkeiten für sein Snowboard findet.