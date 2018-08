Bastian Schweinsteiger ist zurück - an der Säbener Strasse beim FC Bayern. Allerdings nicht wegen eines Klubwechsel, sondern um sein Abschiedsspiel in seiner alten Wirkungsstrecke zu bestreiten. Am Dienstag wird er mit seinem aktuellen Klub Chicago Fire gegen den deutschen Rekordmeister antreten, und sich natürlich für seine Erfolge bei den Bayern und seine Karriere feiern zu lassen. Schon beim Training war die Begeisterung bei den Zuschauern groß. Laut Klubangaben kamen über 2000 Fans zum öffentlichen Training. Schweini spielte 17 Jahre für die Bayern und feierte zahlreiche Erfolge, darunter mehrere Meisterschaften, Pokalsiege und auch den Champions-League-Titel. Auch deshalb wurde Schweinsteiger vor dem Spiel mit dem bayrischen Verdienstorden ausgezeichnet. Der Ex-Bayern-Profi schaut mit Stolz auf seine Karriere zurück: "Da spult man noch mal zurück in der Vergangenheit und es ist toll, dass ich solche Momente erleben haben dürfen in meiner Karriere. Und ich freue mich sehr, so einen Preis entgegen nehmen zu dürfen." Am Dienstag Abend um 20:30 wird Schweinis Abschiedsspiel in der Münchner Arena angepfiffen. Die Partie soll ausverkauft sein. Der Weltmeister von 2014 wird jeweils eine Hälfte für beide Mannschaften spielen.