Im argentinischen Parlament hatte sie sich noch gegen die Vorwürfe gewährt, doch Cristina Fernandez de Kirchner konnte es nicht verhinden. Die Abgeordneten stimmten für ein Aufhebung der Immunität und machten somit den Weg frei für die Durchsuchung ihrer privaten Wohnsitze. Das geschah dann am Donnerstag, so wie hier in Rio Gallegos, der Hauptstadt der südlichen Provinz Santa Cruz. De Kirchners verstorbener Mann, Nestor Kirchner, war hier von 1991 bis 2003 Gouverneur. Gegen Fernandez de Kirchner wird wegen einer mutmaßlichen Verwicklung in ein Netzwerk von Korruption während ihrer Amtszeit von 2007 bis 2015 ermittelt. Zwei Mitarbeiter ihrer damaligen Regierung hatten vor einem argentinsichen Gericht zugegeben, regelmäßig hohe Geldsummen von Unternehmen erhalten zu haben. Zu Wochenbeginn hatten vor dem Kongress in der Hauptstadt Buenos Aires Menschen für eine genaue Aufarbeitung der Vorfälle demonstriert. Der Korruptionsskandal könnte auch die Wahl in Argentinien im kommenden Jahr entscheidend beeinflussen. De Kirchner werden Ambitionen nachgesagt, den derzeitigen Präsidenten Mauricio Macri, zu entmachten.