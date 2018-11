Der frühere Berater von US-Präsident Donald Trump, George Papadopoulos, muss am Montag seine zweiwöchige Haftstrafe antreten. Ein Bundesrichter wies am Sonntag Papadopoulos' Antrag auf Verschiebung des Haftantritts ab. Papadopoulos hatte im vergangenen Jahr zugegeben, FBI-Ermittler im Zuge von Untersuchungen zur Russland-Affäre belogen zu haben. Der politische Berater wollte seine Haft später antreten, um den Ausgang eines anderen Verfahrens abzuwarten. Der Richter sah indes keinen Grund für einen Aufschub. Wegen seiner Falschaussage war Papadopoulos zu 14 Tagen Haft verurteilt worden. Darüber hinaus muss er eine Geldstrafe von 9500 Dollar zahlen und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Zudem wurde ihm eine Bewährungsfrist von einem Jahr gesetzt. Der von Trump immer wieder kritisierte Sonderermittler Robert Mueller untersucht, ob und wie sich Russland in die US-Präsidentenwahl eingemischt hat. Trumps Wahlkampfteam wird in den USA vorgeworfen, mit Russen gemeinsame Sache gemacht zu haben. Trump bestreitet dies.