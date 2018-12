Der verstorbene US-Präsident George H.W. Bush wurde in Houston, Texas beigesetzt. Am Donnerstagmittag Ortszeit wurde eine Zeremonie im kleineren Umfeld der Familie abgehalten, nachdem am Vortag bereits eine größere Trauerfeier in Washington stattgefunden hatte. Bush Senior war von 1989 bis 1993 der 41. Präsident der Vereinigten Staaten. Politiker weltweit hatten den Verstorbenen als großen Staatsmann und Architekten der deutschen Einheit gewürdigt. Am Freitag ist er im Alter von 94 Jahren gestorben.