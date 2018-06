Gut gerüstet für den Knochenjob. Was auf den ersten Blick aussieht, wie ein spaciger Rucksack, soll Arbeitskräfte künftig entlasten können. Es ist ein sogenanntes Exoskelett, entwickelt von der Augsburger Firma German Bionic Systems. An den Körper geschnallt, soll das Exoskelett als intelligentes Mensch-Maschine-System dienen. Zum Beispiel in Bereichen, in denen körperlich schwere Arbeit nicht sinnvoll durch Automatisierung oder Robotik-Systeme ersetzt werden kann. Dazu gehören etwa bestimmte Arbeitsprozesse in der industriellen Produktion, aber auch im Pflegebereich, wie der Chef des Unternehmens, Peter Heiligensetzer, erklärt. "Der Mensch ist aus dem Produktionsprozess nicht wegzudenken. Auch wenn man denkt, irgendwie alles wird roboterautomatisiert, das sehe ich nicht so. Der Mensch wird immer Bestandteil bleiben, aber er hätte gerne Hilfsmittel, die ihm die körperliche Arbeit einfacher machen." Durch das Tragen des Exoskeletts soll beim Heben von schweren Gegenständen der Druck im unteren Rückenbereich verringert werden. So werde zum Beispiel Bandscheibenvorfällen, Muskelerkrankungen oder Arbeitsunfällen vorgebeugt, erklärt Heiligensetzer. "Unser Gerät setzt an bei einem kritischen Körperbereich, beim unteren Rücken. Rückenprobleme sind ja eine unbeliebte Volkskrankheit. Tätigkeiten, wo der Mensch runtergehen muss, sich beugen, und dann aus Gitterboxen oder aus Paletten irgendwelche Teile aufnehmen, die vielleicht zwischen fünf und zehn Kilo liegen, und dann anheben muss, bei solchen Tätigkeiten, da kriegt er eine Entlastung des unteren Rückens." Das knapp acht Kilogramm schwere Exoskelett kann als aktives System über eine Smartwatch vom Träger gesteuert werden. Das German Bionic Cray X ist das erste in Deutschland entwickelte und produzierte Exoskelett. Die Entwicklung dauerte insgesamt sechs Jahre. Der Prototyp wurde laut Heiligensetzer schon in mehreren Industrieunternehmen erfolgreich getestet. Bis Ende des Jahres will die Firma das Cray X im gesamten deutschsprachigen Raum vertreiben.