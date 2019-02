Im australischen Bundesstaat Queensland mussten mehr als ein Tausend Menschen nach extremen Überschwemmungen evakuiert werden. Am Montag öffneten die Behörden die Dammtore. In der Stadt Townsville, in der sich Evakuierungszentren auffüllten, sprach die Bürgermeistern Jenny Hill. Die letzte Nacht sei hart gewesen, aber alle hätten sich zusammengetan und mitgeholfen. "Wir haben in sieben Tagen mehr Regen gesehen, als wir vielleicht in einem ganzen Jahr abbekommen. Wissen sie, wir waren darauf einfach nicht vorbereitet, das sind völlig neue Maßstäbe für uns" Das Wetteramt warnte vor "gefährlichen Strömungen mit hoher Geschwindigkeit" entlang des Ross River im Nordosten des Landes. Nachdem der Damm des Flusses vollständig geöffnet wurde, flossen in etwa 1.900 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem Dammtor. Australien befindet sich in einem Rekord-Sommer mit Temperaturen nahe 50 Grad Celsius. Im tropischen Nordosten ist es zu dieser Jahreszeit immer sehr regnerisch. In Queensland jedoch richten sich die Menschen auf eine Jahrhundertflut ein.