Einen buchstäblich heißen Reifen fährt Dirk Auer bei diesem Rennen in Bottrop. Der Extremsportler ist auf dem Flugplatzgelände in der nordrhein-westfälischen Stadt mit einem düsenbetriebenen Bobbycar am Start. Das umgebaute Kinderspielzeug rast in glühender Sommerhitze über die Rollbahn. Auer will einen Weltrekord aufstellen. Im Ziel: zwei, drei bange Sekunden, ob es auch wirklich geklappt hat. "Und? 119! 119! Nur eine Turbine, nur eine Turbine. (Frage von Journalisten, OB ER GEDACHT HÄTTE, DASS ES NOCH KLAPPEN KÖNNE Nein, ganz ehrlich. Ich habe gedacht, es wird eine knappe Nummer, aber 119 dafür, dass ich jetzt nur eine Turbine habe, ist es ein super Ergebnis. Vom Fahren her ist es echt wie Fliegen. Ich mache Fallschirmspringen, aber das ist noch mal eine Stufe geiler." Dabei hatte es noch kurz vor dem Rennen gar nicht gut ausgesehen für den Rekordversuch. Bei einer Testfahrt kam es zu einer schweren Panne. "Dann war innen drin eine Überflutung mit Kerosin. Ich habe angemacht, dadurch hat sich drinnen mein Sprit entzündet. Da kam eine Riesen-Stichflamme heraus. Das ganze Bobbycar hat gebrannt und hat mir die komplette Turbine ruiniert. Ich kann definitiv mit der nicht mehr fahren. Und jetzt ist Notprogramm Plan B angesagt. Ich mache eine Turbine hier raus und dann werde ich mit nur einer Turbine versuchen, den Rekord aufzustellen." Und nach einem ersten Durchgang, bei dem Auer 116 Kilometer pro Stunde ereichte, ging Plan B tatsächlich auf. Der Rekordversuch am Wochenende fand im Rahmen des Geschwindigkeitsevents "Race at Airport" statt, bei dem die Zuschauer Autorennen in mehreren Kategorien beobachten konnten.