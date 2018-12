Bombendrohung bei Facebook - Auf dem Gelände der Unternehmens-Zentrale in Menlo Park in Kalifornien, wurden am Dienstag einige Gebäude evakuiert. Ein Sprecher teilte mit, alle Mitarbeiter seien sicher und das Unternehmen werde den Vorfall untersuchen. Die Polizei in Menlo Park sagte ein Bombeneinsatzkommando sei vor Ort, gab jedoch nicht an, um welches Gebäude es sich genau handle. Schon im Mai diesen Jahres war ein weiteres Unternehmen des Silicon Valley bedroht worden - bei Youtube hatte eine Frau das Feuer eröffnet und mehrere Menschen verletzt.