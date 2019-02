Facebook, das weltweit größte soziale Netzwerk, wurde von Deutschland in seine Schranken verwiesen. Der US-Konzern sei auf dem deutschen Markt für soziale Netzwerke marktbeherrschend und missbraucht diese Stellung beim Sammeln und Verwerten von Daten, sagte Kartellamtschef Andreas Mundt am Donnerstag in Bonn. Facebook darf weiter Daten sammeln und verarbeiten, Facebook darf auch weiter über die einzelnen Dienste sammeln und die dort auch weiter über die einzelnen Dienste sammeln und die dort verarbeiten, die Daten. Darf über Drittseiten sammeln und verarbeiten, aber nochmal, zusammenführung nur dann wenn der Nutzer wirklich einwilligt." Das Kartellamt habe Facebook deswegen "weitreichende Beschränkungen" bei der Verarbeitung von Nutzerdaten auferlegt. Die Aufseher argumentierten, Facebook mache die Nutzung seines Dienstes davon abhängig, unbegrenzt jegliche Art von Nutzerdaten auch aus Drittquellen wie etwa den eigenen Töchtern Whatsapp und Instagram sammeln zu können. Dazu gehörten aber auch Webseiten und Apps anderer Betreiber, auf die Facebook über Schnittstellen zugreifen könne. "Der Kern des Verfahrens ist am Ende, dass der Nutzer in Zukunft dieser Zusammenführung wiedersprechen kann." Wenn die Nutzer von diesem Recht Gebrauch machen, dürfte ihnen nicht verwehrt werden Facebook weiter zu nutzen. Mundt zufolge hat das Unternehmen zwölf Monate Zeit, um die Vorgaben umzusetzen. Die Entscheidung des Kartellamts sei aber noch nicht rechtskräftig. Der US-Konzern kündigte umgehend an, Beschwerde vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf gegen den Beschluss der Behörde einzulegen. Das Kartellamt unterschätze den starken Wettbewerb in Deutschland durch andere Anbieter wie die Google-Tochter YouTube, Snapchat oder Twitter. Bundesjustizministerin Katarina Barley begrüßte die Entscheidung und sagte, es müsse konsequent gegen den Missbrauch der Datenmacht vorgegangen werden.