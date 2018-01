Facebook hat angekündigt, mit neuen Mitarbeitern verstärkt gegen Hasskommentare vorzugehen. "Wir haben noch nicht genug getan, um den Missbrauch unserer Technologie zu stoppen", sagte Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg am Dienstag in Brüssel. Terror und Gewalt hätten auf Facebook keinen Platz. "Wir investieren große Summen in künstliche Intelligenz, lernende Maschinen und menschliche Überprüfung. Damit wir Inhalte, die unsere Vorschriften verletzen, schneller entfernen können. Wir haben bereits zehntausend Mitarbeiter, die im Sicherheitsbereich arbeiten. Dazu gehören Inhaltsüberwacher, Techniker und Experten. Wir werden ihre Anzahl bis zum Ende des Jahres auf 20.000 verdoppeln." Das weltgrößte Internetnetzwerk will Nutzern zudem die Verwaltung ihrer Daten erleichtern. Um die neuen Datenschutz-Standards in der EU zu erfüllen, werde es künftig möglich sein, die gesamten Einstellungen zur Privatsphäre zentral zu bearbeiten, kündigte Sandberg an. "Wir wollen den Menschen auch helfen, ihre Daten zu kontrollieren. Die EU hat den Standard gesetzt. Wir werden weltweit ein neues Zentrum für private Daten einführen, in dem die wichtigsten privaten Einstellungen für Facebook in einem Ort gebündelt sind. Damit wird es für die Menschen viel einfacher, ihre Daten zu organisieren." Im Kampf gegen sogenannte "Fake-News" also Falschmeldungen, wolle Facebook verstärkt wirtschaftlichen Druck ausüben, sagte Sandberg: "Die Menschen denken, dass Falschmeldungen oft politische Hintergründe haben, was auch stimmt. Viel öfter haben sie aber wirtschaftliche Hintergründe. Die Leute schreiben diese Schlagzeilen, um Klicks und Geld zu bekommen. Wenn wir es schaffen, diese Leute aus unseren Werbenetzwerken herauszuhalten und zu verhindern, dass es für sie finanzielle Anreize gibt, dann ist das die stärkste Maßnahme, die wir gegen Falschmeldungen unternehmen können. Darauf konzentrieren wir uns." Die Datenschutz-Grundverordnung tritt im Mai in Kraft. Ziel der Regelung ist es, personenbezogene Daten besser zu schützen und die Verarbeitung der Daten durch Firmen einheitlicher zu gestalten. Sollten Unternehmen gegen die Auflagen verstoßen, drohen ihnen Strafzahlungen von bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu vier Prozent ihres weltweiten Umsatzes. Der Umgang Facebooks mit den Informationen seiner mehr als zwei Milliarden Nutzer stand in der EU in der Vergangenheit immer wieder in der Kritik.