Offenbar aus Protest gegen den Umgang mit Migranten hat eine Schulbusfahrer in Mailand sein Fahrzeug angezündet. Das berichteten italienische Medien am Mittwoch. Der 47-jährige Fahrer - ein Italiener mit senegalesischen Wurzeln - hatte demnach alle Schüler zum Aussteigen aufgefordert bevor er das Feuer legte. Der Mann wurde verhaftet. Mehrere Schüller wurden mit Rauchvergiftung in eine Krankenhaus gebracht. Am Mittwoch Vormittag hatte das Parlament in Rom Untersuchungen gestoppt, die Vize-Premier Matteo Salvini von der rechtsgerichteten Partei Lega Nord Machtmissbrauch und die Entführung von Migranten nachweisen sollten.