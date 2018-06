Videos der Saudi Arabischen Regierung zeigen Frauen, die stolz ihren Führerschein in die Kamera halten. Bald soll es Frauen in dem Golfstaat erlaubt sein, am Steuer zu sitzen. Zehn Frauen erhielten bereits im Vorhinein ihren Ausweis. Die Aufhebung des Verbots wurde zunächst als ein Zeichen dafür gefeiert, dass sich das konservative Königreich Saudi Arabien in einem progressiven Trend befindet. Doch erst kürzlich gab es eine erneute Welle von Festnahmen von Personen, die dafür demonstriert hatten, die Vormundschaft von Männern gegenüber Frauen aufzuheben. Menschenrechtsorganisationen vermuten, die Verhaftungen dienten der Absicht, konservative Kräfte im Land zu beschwichtigen. Die Fahrerlaubnis für Frauen tritt am 24. Juni in Kraft.