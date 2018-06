Bessere Bedingungen für Fahrradfahrer, den Umbau von Straßen für sicheres und entspanntes Radfahren, für eine lebenswertere Stadt für alle - dafür steht die Sternfahrt in Berlin, erklärt Nicolas Linck vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club. "Ich glaube, wenn so viele Menschen mit dem Fahrrad auf die Straße gehen heute, dann zeigt das, Berlin ist im Herzen schon eine Fahrradstadt. Die Menschen wollen Radfahren, die Menschen haben genug von Autostaus, von schlechter Luft von viel zu vollen Straßen" Am Sonntag fuhren Zehntausende Radfahrer über verschiedenen Routen über den Großen Stern zum Umweltfestival am Brandenburger Tor. Mit ihrem Motto "Radverkehr ist Abgasfrei", zeigten sie was getan werden kann, um die Umwelt weniger zu belasten. Und in noch einer Hauptstadt hatten Fahrradfahrer am Wochenende ein ähnliches Anliegen: In Manila, auf den Phillipinen fuhren Umweltschützer durch die Stadt, um für ein Plastikfreies Land zu werben. "Wir glauben, selbst wenn nur eine einzige Person durch die Aktion anfängt Fahrrad zu fahren, wird sie verstehen, wie wichtig die Umwelt ist, saubere Luft, Wasser, Land und der Ozean, weil sie dann der Natur näher ist, und zwar jeden Tag. Sie kann dann sehen, wo die Verschmutzung herkommt, den Müll. Wir fangen bei uns selbst an, und hoffen so unsere Nachbarn zum Guten zu beeinflussen." Erklärt Jack Yabut, vom Umweltverein Firefly Brigade. Auf ihrer fast 13 Kilometer langen Strecke wurden Wasserstationen aufgebaut, um Wegwerfflaschen zu vermeiden. Die Radler fuhren in das Vogelschutzgebiet Freedom Island, um den dortigen Mangrovenwald von Abfällen zu befreien. Anlass für die Aktion war der Weltumwelttag am 5. Juni.