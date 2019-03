Im Fall der vermissten Rebecca aus Berlin haben sich die Ermittler am Mittwoch an die Bevölkerung gewandt. Sie veröffentlichten Fahndungsfotos des Tatverdächtigen sowie des Fahrzeugs, das er genutzt haben soll. Mona Lorenz, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Berlin, sagte: "Das neuste Ermittlungsergebnis ist, dass der Pkw des Tatverdächtigen am Tag des Verschwindens vormittags sowie am darauffolgenden Tag in den Abendstunden auf der Bundesautobahn 12 im Bereich zwischen Berlin und Frankfurt/Oder festgestellt wurde. Es handelt sich hierbei um einen himbeerroten Renault Twingo mit Berliner Kennzeichen. Wir bitten daher nunmehr die Öffentlichkeit um Mithilfe, ob jemand diesen Pkw vielleicht in diesem Zeitraum gesehen hat, ob jemand Anhaltspunkte machen kann, wo sich der Tatverdächtige in diesem Zeitraum aufgehalten hat und ob jemand den Tatverdächtigen kennt und das Ganze in Bezug setzen kann zu dieser räumlichen Umgebung Berlin/Brandenburg." Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 27-jährigen Schwager der 15-Jährigen, die seit dem 18. Februar vermisst wird. Der Verdächtige sitzt seit Dienstag in Untersuchungshaft und macht keinerlei Aussagen zu dem Fall.