Ein Fanclub, der seiner Mannschaft durch die ganze Welt folgt. Der mexikanische Verein Ola Verde, zu deutsch „Grüne Welle" wurde von Gabriel Galvan gegründet, der sagt, seit 1994 kein Spiel seiner Nationalmannschaft verpasst zu haben. "Für uns lohnt es sich einfach, dabei zu sein, wenn sie die Hymne spielen, wenn dann das Team aufs Feld kommt, wenn sie am Hotel ankommen. Das ist uns sehr wichtig." Um die Reisen bezahlen zu können arbeitet der 39 Jährige als Anwalt in Mexiko Stadt. Über 200 Spiele auf allen Kontinenten der Welt hat Galvan bisher gesehen. Auf seinen Reisen sammelte er nicht nur unzählige Souvenirs, sondern auch jede Menge nützliche Erfahrung. Auf Social Media wenden sich nun Fans an ihn, um Tipps für die Reise nach Russland zu bekommen. Dabei geht es vor allem um Fragen zur Unterkunft oder Tickets. Galvan macht sich allerdings auch um kulturelle Aspekte der Weltmeisterschaft Gedanken. "In Mexiko sind wir daran gewöhnt, dass sich die Leute schminken, sich Masken oder Perücken aufsetzen, aber wir müssen verstehen, dass Russland eine andere Kultur hat. Die WM wird dort stattfinden, aber sie haben immernoch ihre landeseigene Kultur. Wir haben die Russen während des Confederation Cups gesehen, sie unterstützen ihre Mannschaften nicht so leidenschaftlich wie wir Latinos. Sie gehen ins Stadion, aber sie fiebern nicht so mit wie wir, oder werden wütend, wenn ihr Team verliert." Bevor Gabriel Galvan demnächst nach Russland aufbricht, hat er am Samstag noch einmal gebührend den 1-0 Sieg seiner Mannschaft gegen Schottland gefeiert.