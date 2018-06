Der Countdown zur Fußballweltmeisterschaft in Russland läuft. Wem schon jetzt das Fußballfieber zu Kopf steigt, kann sich beim Kauf von Fan-Artikeln voll ausleben. Essbare Fußballschuhe, Erdnussflips und Fähnchen, Süßigkeiten in Schwarz-Rot-Gold - dem Fußballkaufrausch sind keine Grenzen gesetzt. Die Nummer eins im diesjährigen Angebot sind die Nationaltrikots, vor allem die Trikots im modischen Schnitt für Frauen. Der Abteilungsleiter von Galeria Kaufhof in Berlin, Michael Hövelmann, erklärt: "Also keine Dame muss mehr jetzt " Auch Hövelmann weiß, spätestens seit der WM 2006 in Deutschland, ist das gemeinsame Fußballgucken zum Public-Viewing Event geworden. Für viele sind die richtigen Accessoires zudem Ausdruck des festen Glaubens daran, dass die Deutsche Mannschaft ihren Weltmeistertitel verteidigen wird. Am 17. Juni in Moskau ist es dann endlich soweit: dort wird Deutschlands erstes Spiel gegen Mexiko stattfinden.