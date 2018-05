Und, nach dem Saisonende schon auf Fußballentzug? Keine Sorge, am Samstag Abend gibt es wieder Spitzenfußball bevor die WM in Russland startet. Das Champions-League-Finale in Kiew steht an. Die zwei besten Klubmannschaften Europas kämpfen um den Titel. Auf der einen Seite ist da der Titelverteidiger Real Madrid, der zum dritten Mal in Folge den Pott in die Höhe stemmen will. Auf der anderen Seite der FC Liverpool mit seinem deutschen Trainer Jürgen Klopp, der die Sensation schaffen will. Sowieso, die Euphorie rund um Klopps Elf ist groß. Auch in Kiew wurde die Engländer von ihren Fans bei der Ankunft frenetisch gefeiert. Und vor allem die Offensive im Fokus. Liverpools ägyptischer Superstar Mohamed Salah ist in bestechender Form, 44 Tore wettbewerbsübergreifend sprechen für sich und in der Champions League hatte er mit Zaubertoren großen Anteil an der Finalteilnahme - große Teams wie der AS Rom oder Manchester City mussten sich Klopps Elf geschlagen geben. Auf der anderen Seite natürlich Real Madrid. Gegen die Bayern offenbarten die Madrilenen auch Schwächen, trotzdem überzeugten sie vor allem mit ihrer Effektivität, nutzen die Fehler der Münchner eiskalt aus. Und Real wäre nicht Real ohne ihn: Ronaldo. Der Portugiese hat auch in dieser Saison wieder erstaunliche Leistungen abgerufen, und wie Salah wettbewerbsübergreifend 44 Tore geschossen. Und mit einem weiteren Titel würde er Geschichte schreiben. Er wäre der erste Spieler, der dann fünf mal die Champions League gewonnen hätte. Und für deutsche Fans, für die dürfte es sich wohl auch lohnen beim Finale genauer hinzuschauen, vor allem ob DFB-Mittelfeldmann Toni Kross in WM-Form ist.