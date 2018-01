Ein Gummistiefel aus Mais, Turnschuhe aus Holz. Mode sollte heutzutage nicht nur modern, sondern auch nachhaltig und idealerweise vegan sein. Die neuesten Trends auf dem Gebiet stellten seit Dienstag 170 Labels im Greenshowroom im Rahmen der Berlin Fashion Week vor. Mit dabei auch Sebastian Thies, mit seinem Münchner Unternehmen nat-2. "Hier haben wir unseren Pilzsneaker. Der ist aus Zunderschwamm gemacht. Das ist ein Baumpilz. Ja, da haben wir es geschafft, dass wir dieses Material so gerben praktisch, dass das aussieht wie Leder, wie ein ganz weiches Verloursleder. Das ist die Innenseite, das ist die Außenseite. Die Schuhe sind komplett vegan. Alles, was nicht aus dem Pilz ist, zum Beispiel recycelte PET Flaschen, Kork in Sohle, Biobaumwolle, und das hier ist aus Glas gemacht." Nicht unbedingt vegan, aber innovativ - Outdoormode mit Bestandteilen aus Milch. Bereits in den 30er Jahren kamen Forscher auf die Idee. Nun wurde das Verfahren perfektioniert. Lara Delle vom Sportwarenhersteller Vaude. "Es gibt in Deutschland sehr, sehr viel Milch, was nicht verwendet werden kann aufgrund der strengen Lebensmittelgesetze. Und diese Milch nimmt "Qmilk" und macht daraus eine Faser. Und aus dieser Faser machen wir dann einen Filz, den wir unsere Rucksackrücken und Schuhe verwenden." Wer nicht nur wissen will, woraus die Kleidung besteht, sondern auch wo sie her kommt, ist bei JAN 'N JUNE aus Hamburg richtig. Anna Bronowski hat das Label mitgegründet. "Es ist eben so, dass wir bei jedem Kleidungsstück den individuellen QR-Code haben, den man einscannen kann, dann kommt man auch die Eco-ID von diesem Kleidungsstück. So nennen wir das. Da ist die gesamte Wertschöpfungskette aufgezeigt, das heißt, man kann nachvollziehen, wo kommt der Rohstoff her, wo ist der Rohstoff gewebt oder gestrickt worden." Drei Tage lang zeigten Labels aus 26 Ländern ihre Kollektionen für die kommende Herbst-/Wintersaison. Der Besucherandrang im Kraftwerk Berlin habe alle Erwartungen übertroffen, sagten die Veranstalter.