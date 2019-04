Die Spannung steigt, vor dem Bundesligakracher Bayern München gegen Borussia Dortmund am Samstag in der Münchener Allianz Arena. Dortmund liegt derzeit zwei Punkte vor den Bayern auf Tabellenplatz eins. Mit einem Sieg, das weiß auch Dortmund-Trainer Lucien Favre, ist der BVB dem Traum von der deutschen Meisterschaft wieder ein Stück näher gekommen. Dennoch gab sich Favre bei der Pressekonferenz am Donnerstag ganz cool: "Ja, es ist ein wenig spezial natürlich, wegen der Tabelle auch. Und es ist Bayern, es ist Dortmund. Es ist logisch ein wenig spezial, natürlich. Aber es sind noch sieben Spiele. Und das ist das nächste Spiel. Ja, wie Michael gesagt hat, wir müssen eine Top-Leistung bringen, wir müssen alles perfekt machen, wenn wir gewinnen wollen. Das ist klar." Zuletzt hatte Bayern beim Pokalspiel gegen Heidenheim Schwächen gezeigt. Favre ist davon wenig beeindruckt: "Ja, wie alle Mannschaften haben sie auch ein paar Schwächen. Wie alle Mannschaften, in der Welt. Die größte Mannschaft in der Welt. Aber nicht viel, sie haben nicht viel. Und sie haben viele Stärken natürlich, das wissen wir." Stärken hat Dortmund aber ohne Zweifel auch. Mit welcher Taktik er die Bayern knacken will, das behielt Favre am Donnerstag weitgehend für sich. Das Hinspiel in Dortmund hatten die Schwarz-Gelben mit 3:2 gewonnen.